Akaryakıtta tek fiyat dönemi bugün başlıyor

EPDK'nin farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe girdi. Uygulama bugün başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul kararına göre, bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

NTV'nin haberine göre; EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.

"AKARYAKIT İSTASYONLARININ FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞECEK"

EPDK'nin söz konusu kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "EPDK'nin bu kararı, finansman maliyetinin çok yüksek olduğu bir dönemde akaryakıt istasyonlarının finansman maliyetlerini az da olsa düşürecektir." dedi.

Okumuş, akaryakıt bayilerinin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bayiler, katkılı ya da katkısız sattığı her litre akaryakıttan zarar ediyor. Bayilerin kar paylarının artırılmasına ilişkin talebimizi devletimizin her kademesine ilettik ve süreci yakından takip ediyoruz. Kuruşla çalışan ama maliyetleri yüzdesel olarak artan bayilerin kar paylarının da yüzdesel olmasına ilişkin talebimizin takipçisiyiz." diye konuştu.

15 Mayıs akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 42.60 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.83 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.69 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.90 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 43.61 TL

Mazot fiyatı: 41.12 TL

LPG fiyatı: 20.87 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 43.84 TL

Mazot fiyatı: 41.36 TL

LPG fiyatı: 20.51