Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akaryakıtta yeni artış: Motorine zam geldi

Petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanmanın etkisiyle motorine 1 lira 82 kuruş zam geldi. Zam sonrası motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir’de 70 lirayı aşarken, İstanbul’da 69 liranın üzerine çıktı.

Ekonomi
  • 21.05.2026 07:38
  • Giriş: 21.05.2026 07:38
  • Güncelleme: 21.05.2026 07:44
Akaryakıtta yeni artış: Motorine zam geldi
Fotoğraf: AA (Arşiv)
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Petrol fiyatlarında küresel gelişmelere bağlı yaşanan dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Perşembe günü motorine gelen zamla tabelalar değişti.

Gece yarısından itibaren motorine 1 lira 82 kuruş zam geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

LİTRESİ 70 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 69 lirayı, Ankara ve İzmir'de 70 lirayı aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte akaryakıt fiyatlarında oluşan 21 Mayıs 2026 tarihli güncel tablo şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.03 TL/LT
Motorin: 69.30 TL/LT
LPG: 33.89 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.88 TL/LT
Motorin: 69.15 TL/LT
LPG: 33.29 TL/LT

ANKARA

Benzin: 66.00 TL/LT
Motorin: 70.41 TL/LT
LPG: 33.87 TL/LT

İZMİR

Benzin: 66.28 TL/LT
Motorin: 70.68 TL/LT
LPG: 33.69 TL/LT

BirGün'e Abone Ol