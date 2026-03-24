Akaryakıtta yeni zam dalgası: Motorin ve benzin fiyatlarında artış

Akaryakıta bir zam daha geldi.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,58 TL artış yapıldı.

20 Mart Cuma günü gelen zamla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için, söz konusu artışın tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

Aynı şekilde benzinde de fiyat artışı yaşadı. Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulandı.

Benzinde vergiden karşılanabilecek tutar 4,60 TL seviyesine gerilemiş oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan zamların ardından motorin fiyatlarının yaklaşık olarak İstanbul’da 77,65 TL’ye, Ankara’da 78,77 TL’ye, İzmir’de ise 79,05 TL’ye yükseldi.

Doğu illerinde motorin 81 liraya, benzin ise 66 liraya yaklaştı.

Benzin fiyatlarının ise zam sonrası İstanbul’da 62,96 TL, Ankara’da 63,94 TL ve İzmir’de 64,23 TL seviyelerine çıktı.