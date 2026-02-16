Akasya Durağı geri dönüyor: Kadroda kimler olacak?

Bir döneme damga vuran ve bugün hâlâ tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Akasya Durağı için bir iddia ortaya atıldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre fenomen dizi, orijinal kadrosu korunarak yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 5 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, aradan yıllar geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmedi.

İddiaya göre dizinin 15 yıl boyunca hafızalara kazınan oyuncu kadrosu yeniden bir araya gelecek. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman başlayacağı netleşmedi.

Hazırlık sürecine başlandığı öne sürülen projeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Zeki Alasya’nın hayat verdiği “Nuri Baba” karakterine Halil Ergün’ün hayat vereceği iddia edildi.