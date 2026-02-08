Akatlı için iki günlük program

Kültür Sanat Servisi

Eleştiri, düşünce ve edebiyat alanında açtığı ufukla kültür hayatında iz bırakan Füsun Akatlı’yı anma programı bugün başlıyor. İBB Metrohan ve Atatürk Kitaplığı’ndaki program iki gün sürecek. Akademiden edebiyata, tiyatrodan yayıncılığa uzanan geniş bir çevrede etkili olmuş Akatlı, güçlü kaleminin yanında, eleştirel duruşu ve entelektüel cesaretiyle de çağdaş kültürün önemli referans isimlerinden biri olarak anılıyor.

‘Füsun Akatlı Anma Programı’nda Murathan Mungan, Tilbe Saran, Ayfer Tunç, Zeynep Oral gibi isimler katılımcılarla bir araya gelecek. Program kapsamında, Akatlı’nın düşünce dünyasının, eleştirel mirasının ve sanat alanlarıyla kurduğu ilişkilerin ele alınacağı söyleşiler gerçekleşecek.

İBB Kültür ve Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programına ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

MİRASI KONUŞULACAK

Anma programı bugün İBB Metrohan’da Murathan Mungan’ın ‘Yazılarıyla, Anılarıyla Bendeki Füsun Akatlı’ başlıklı konuşmasıyla başlıyor. İoanna Kuçuradi, Enis Batur, Güven Turan ve Feridun Andaç’ın gerçekleştireceği ‘Düşünce Ufkunda Pupa Yelken’ başlıklı oturumda Akatlı’nın düşünsel mirası ele alınacak. Ardından ‘Yaz Başına Neler Gelir’ başlıklı oturumda Haydar Ergülen, Eren Aysan ve Başar Başaran edebiyat, yazı ve eleştiri ekseninde Akatlı’nın etkisini tartışacak. Son bölümde gerçekleştirilecek ‘Anılar / Tanıklıklar’ başlıklı oturumda ise Tilbe Saran, Sırma Köksal, Yekta Kopan, Cem Davran, Esra Hızal, Yiğit Sertdemir, Müge Sökmen ve Fatih Özgüven kişisel tanıklıklarını paylaşacak.

Yarın ise Atatürk Kitaplığı’nda Zeynep Oral, Turgay Fişekçi, Nilüfer Kuyaş ve Orhan Alkaya, ‘Eleştirinin Sesi’ başlıklı oturumda Akatlı’nın eleştiri anlayışını ve kültür hayatındaki yerini değerlendirecek. Program, Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy’un konuşmacı olduğu oturumla sona erecek.