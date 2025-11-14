Akbank 1,6 milyar TL'lik takipteki alacağını sattı

Akbank, takipteki kredi alacak portföyünün 1,59 milyar TL tutarındaki bölümünü toplam 317 milyon TL bedelle varlık yönetim şirketlerine devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.594 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 317 Milyon TL bedel karşılığında Dünya Varlık Yönetimi A.Ş., Emir Varlık Yönetimi A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."