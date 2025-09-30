Giriş / Abone Ol
Akbank 1 milyar 39 milyon TL'lik takipteki alacağını sattı

Akbank'ın takipteki kredi alacak portföyünün 1 milyar 39 milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 258 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş'ye satıldı.

Ekonomi
  • 30.09.2025 10:49
  • Giriş: 30.09.2025 10:49
  • Güncelleme: 30.09.2025 10:54
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün bir kısmını sattığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takipteki kredi alacak portföyünün  1 milyar 39 milyon TL tutarındaki kısmının, toplam 258 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye satıldığını bildirdi.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.039 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 258 Milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır" ifadelerine yer verildi.

