Akbank 1 milyar 39 milyon TL'lik takipteki alacağını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün bir kısmını sattığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takipteki kredi alacak portföyünün 1 milyar 39 milyon TL tutarındaki kısmının, toplam 258 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetimi A.Ş. ve Ortak Varlık Yönetim A.Ş.’ye satıldığını bildirdi.

