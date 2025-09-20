Akbank Cumartesi Günü Açık mı? Banka Çalışma Saatleri 2025 (Güncel)

Bankacılık işlemlerini hafta içi mesai saatlerinde yetiştiremeyen vatandaşlar sıkça “Akbank cumartesi günü açık mı?”, “Akbank hafta sonu çalışıyor mu?” ve “Akbank hafta sonu EFT yapılır mı?” gibi soruları araştırıyor. 2025 yılı itibarıyla Akbank’ın çalışma saatleri ve hafta sonu hizmet durumu, müşteriler için önemli bir merak konusu. İşte en güncel bilgiler…

AKBANK CUMARTESİ VE HAFTA SONU AÇIK MI?

Akbank, Türkiye genelinde binlerce şubesiyle hafta içi hizmet veren özel bankalardan biridir. Ancak Akbank cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Hafta sonu şubeler üzerinden EFT, havale veya kredi işlemleri yapılamaz.

Yalnızca bazı alışveriş merkezi ve havalimanı şubeleri, hafta sonu hizmet verebilmektedir. Eğer “Akbank hafta sonu hangi şubeler açık?” sorusunu merak ediyorsanız, güncel bilgilere Akbank’ın resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

2025 yılında Akbank’ın güncel çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta içi (Pazartesi – Cuma): 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Öğle arası: 12:30 – 13:30

12:30 – 13:30 Cumartesi – Pazar: Kapalı

Dolayısıyla “Akbank öğle saatlerinde açık mı?” sorusunun yanıtı hayırdır. Öğle arası saatlerinde şubeler hizmet vermez.

HAFTA SONU AKBANK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Akbank hafta sonu şubelerini açmasa da, dijital bankacılık hizmetleri sayesinde müşteriler birçok işlemini kolaylıkla yapabilir. Akbank Mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM’ler ve müşteri hizmetleri ile hafta sonu para transferi, kredi kartı borcu ödeme, fatura işlemleri ve daha birçok işlem yapılabilir.

HAFTA SONU EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ

En çok merak edilen konulardan biri de “Akbank hafta sonu EFT yapılır mı?” sorusudur. İşte yanıt:

Havale işlemleri (Akbank hesapları arasında) 7/24 anında gerçekleşir.

(Akbank hesapları arasında) EFT işlemleri (başka bankalara yapılan para transferleri) sadece hafta içi 09:00 – 17:00 saatlerinde gerçekleşir.

(başka bankalara yapılan para transferleri) sadece saatlerinde gerçekleşir. Hafta sonu EFT talimatı verilirse, ilk iş günü mesai başlangıcında işleme alınır.

Buna karşın FAST sistemi üzerinden 100 bin TL’ye kadar para transferi hafta sonu da anında yapılabilir.

2025’TE DİĞER BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank dışında, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA gibi bankaların da hafta sonu şubeleri kapalıdır. Ancak bazı özel şubeler (özellikle AVM ve havalimanı şubeleri) cumartesi günü de sınırlı hizmet verebilmektedir.