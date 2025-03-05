Akbank Film Festivali’nin yarışma seçkisi belirlendi

Kültür Sanat Servisi

21. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Ulusal ve Uluslararası Kısa Film Yarışmalarının filmleri belli oldu. 17-27 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, İstanbul’un iki yakasında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kadıköy Sineması ve Akbank Sanat’ta düzenleniyor.

Akbank Kısa Film Festivali tüm Türkiye’den online olarak da takip edilebilecek. Festivalin yarışma bölümlerine Türkiye ve dünyanın dört bir yanından toplam 2 bin 346 kısa film başvurdu.

‘Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü’ne katılan eserler arasından birçoğu Türkiye prömiyerini yapacak olan 14 film ve ‘Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü’ başvuruları arasından 14 film ‘En İyi Film Ödülü’ için yarışacak. Ayrıca 20 yaş altı yönetmenlere yönelik yapılan ‘Genç Bakışlar’ yarışma bölümünde ise 12 film finalist olarak belirlendi.

Gösterim seçkisi olan ‘Perspektif’ bölümünde ise dünyadan ve Türkiye’den 30 film programda yer alıyor. ‘En İyi Film’ olarak seçilecek eserlerin yönetmenleri ulusal kategoride 125 bin TL, uluslararası kategoride 3 bin dolar ile ödüllendirilecek.