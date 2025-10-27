Akbank mağdurları için bir emsal karar daha: "Sorumlu banka, güvenlik zafiyeti var"

Hesapları boşaltılan ve adlarına çekilen krediler ile borçlandırılan yüzlerce Akbank mağduru mahkeme salonlarında hakkını ararken şimdi de Mersin 1. Tüketici Mahkemesi emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Hüseyin Atay isimli yurttaş, 4 Mayıs 2025’te banka hesabına mobil uygulama üzerinden giriş yapıldığını, 329 bin 300 TL kredi kullanıldığını, bu paranın 158 bin 828 TL’sinin başka banka hesaplarına transfer edildiğini ve bu süreçte banka ile iletişime geçtiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Atay, “Banka ile görüşmeleri neticesinde gecikmeli olarak hesabına bloke konulduğunu, bu sayede şüphelilerce kullanılan 329 bin 300 TL kredinin bir kısmının kurtarılabildiğini” de ifade etti.

BANKANIN GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR

Mahkemeye sunulan ve üç uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda ise “Bankanın alması gereken tüm güvenlik önlemlerini almadığı, bu açılardan davalı bankanın güvenlik sürecinde zafiyet bulunduğu görüş ve kanaatine ulaşılmıştır” denildi.

MAHKEME MAĞDURU HAKLI BULDU

Mahkeme 23 Ekim 2025 tarihinde mağdur Hüseyin Atay’ı haklı buldu. 158 bin 825 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile bankadan alınıp Atay’a verilmesine karar verdi.

SÜRECİ ADIM ADIM ANLATTI

Hüseyin Atay’ın avukatı Melih Ceylan ise yaptığı açıklamada, “4 Mayıs 2025 tarihinde müvekkil ailesiyle birlikte hafta sonu etkinliği yaparken kolundaki akıllı saatte ‘Akbank hesabından para transferi yapılığına dair’ mesaj görüyor. Hemen bankanın mobil uygulamasından kontrol etmek istiyor ancak uygulamaya giriş yapamıyor. Aynı dakikalarda eşinin telefonundan banka personelleriyle görüşüp hesabına bloke koydurmak istiyor; fakat banka personelinin yavaş ve yetersiz müdahalesi sebebiyle başka para transferleri de yapılıyor ve zarar büyüyor” dedi.

Avukat Ceylan daha sonra yaşananları şöyle anlattı:

“Konuyla alakalı olarak Akbank’ın ilgili şubesiyle görüştüğümüzde kendilerinin yapacak hiçbir şeyi olmadığı, bunun tüketici hatası olduğu bilgisi veriliyor. Ancak müvekkil başka banka uygulamaları da kullanıyor, hiç kimseyle şifre paylaşımı da yapmıyor ve buna rağmen bu mağduriyeti yaşıyor.

Burada en önemli hususlardan biri de şudur; 2024 yılı ortalarında ülkemizdeki ekonomik belirsizlikler sebebiyle birçok banka ihtiyaç kredisi vermemiş, verdiği kredileri genelde 70 bin TL’ye kadar vermiş bunun üzerine nadiren çıkmıştır. Müvekkilin geliri yaklaşık 20 bin TL iken mobil üzerinden ve birkaç dakika içinde 330 bin TL kredinin onaylanıp verilmesi olay tarihi için anormaldir. Bu kredinin aylık geri ödemesi yaklaşık 40 bin TL’dir ve bankanın bunu sorgulaması gerekmektedir. Bu durum Bankada bir sistem açığı olduğu ve bunun da kötü niyetli kişilerce bilinip kullanıldığı olasılığını akla getirmektedir.

Sonrasında ortaya çıkıyor ki aynı tarihte Akbank’ın yüzlerce müşterisi benzer mağduriyetler yaşamış ve hatta Akbank müşterisi olmayan biri adına bile hesap açılıp kredi çekilmiş. Bu mağdurlar sosyal medya üzerinden örgütleniyorlar, taleplerini dile getiriyorlar; ancak Akbank cephesinden hiçbir çözüm adımı atılmıyor. Mağdurların genel talebi, bankacılık işlemlerinin mobil ağırlıklı yürütüldüğü, bankaların yapay zekaya yatırım yaptığı bu dönemde Akbank’ın bu konuda bir açıklama yapması ve Mahkemeler tarafından da tasdik edildiği üzere mağdurların zararını gidermesi yönündedir.”