Akbank, takipteki alacaklarını 3 firmaya sattı

HABER MERKEZİ

Akbank takipteki kredi alacaklarının 1 trilyon 710 milyon TL tutarındaki kısmını, toplam 565 Milyon TL'ye varlık yönetim şirketlerine sattı.

Akbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, takipteki kredi alacak portföyünün Gelecek Varlık Yönetimi, Ortak Varlık Yönetim ve Dünya Varlık Yönetimi'ne satıldığı belirtildi.

Açıklamada, şuy ifadelere yer verildi: "Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.710 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 565 Milyon TL bedel karşılığında Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.'ye satılmıştır."