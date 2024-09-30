Akbank'tan "veri sızıntısı" iddialarına yanıt

Akbank, bazı müşterilerinin uğradığı belirtilen dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, "Bankamızın sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Akbank, sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu, her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki bankamızın sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır. Bu çerçevede bankamız; bilgi sistemleri, bilgi ve veri güvenliği ile ilgili olarak başka Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması için KVKK ve ilgili alt düzenlemeler kapsamındaki gerekli ve her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirlerini almakta ve sağlamaktadır.

Öte yandan tüm bankacılık ve finans sektörü ile birlikte bankamız da müşterilerimizin mağdur olmaması adına dolandırıcılık vakalarına karşı yoğun bir mücadele içerisindedir. Bu kapsamda sektörümüze paralel şekilde, bankamızca alınan önlemlerle birçok dolandırıcılık teşebbüsü engellenmekte ve müşterilerimizin mağduriyeti önlenmektedir. Son dönemde sosyal medyada ve çeşitli yayın kanallarında bankamız hedef alınarak yapılan ve bankamızın sistemlerinin güvenliğine ilişkin asılsız iddiaları içeren paylaşımlarda yer alan sınırlı sayıda vakanın tümü gerçekleştiği tarihte bankamızca titizlikle incelenmiş, inceleme sonucunda bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği görülmüş, ilgili müşterilerimizin tamamına, yaşanan vakalara ilişkin başvuruları ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmış, her türlü bilgi talepleri cevaplandırılmıştır."

"HER TÜRLÜ TEDBİR İVEDİLİKLE ALINDI"

Açıklamada, bütün vakaların detaylı şekilde incelenmekte olduğu, mağduriyetin giderilmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbir ve aksiyonun ivedilikle alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada banka müşterilerinin kendi kişisel bilgileri, mobil bankacılık şifreleri ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için bilgilendirildiği belirtilerek, "(Müşterilere) Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi, telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması, banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması hususları başta olmak üzere sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Akbank müşterilerinin, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak paralarının başka kişilere aktarıldığı ve adlarına çeşitli krediler çekildiği iddia ediliyordu.

Bazı Akbank müşterileri geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda hesaplarından para çekildiğini kimlik ve hesap bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini bildirmişti.