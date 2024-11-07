Akbelen davası 12 Kasım’da görülecek: "Ormanı işgal eden şirketlerdir"

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı nöbet tutan yurttaşlara dava açıldı. “Ormanı işgal ve faydalanma” suçundan açılan dava 12 Kasım Salı günü saat 10.50’de Milas 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İkizköylü yurttaşlar, dava öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

Nöbet alanına baskın ve müdahalenin 12 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmesinden kaynaklı 12 Kasım’da görülecek davaya Akbelen 12 Eylül davası adını veren İkizköylüler, “Üzerimizde her geçen gün uydurma gerekçelerle yeni soruşturmalar başlatılıyor, davalar açılıyor, cezalar kesiliyor. Şimdi de Akbelen yok olmasın diye tuttuğumuz nöbet için ormanı işgal ve faydalanma suçundan yargılanıyoruz. Ormanı işgal eden biz değil, şirketlerdir” dedi.

AKBELEN DİRENİŞİ YARGILANAMAZ

Geçtiğimiz yıl 12 Eylül’de gerçekleştirilen baskın üzerine haklarında soruşturma başlatılan ve dava açılan İkizköylü yurttaşlar, şu ifadelerle çağrıda bulundu: “Hem suçlu hem güçlü bu davayı açanlara; mücadeleyi kırmak, bizleri susturmak için kolları sıvayanlara; ormanı yok edenleri değil ormanı korumak için 7/24 nöbet tutanları yargılayanlara, köylüyü değil şirketleri koruyanlara sesleneceğiz: baskılar bizi yıldıramaz. Akbelen direnişi yargılanamaz.”