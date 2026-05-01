Akbelen'de 1 Mayıs: Tutuklu direnişçi Esra Işık için özgürlük çağrısı

Nejla Işık yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Mayıs. Muğla’da, Bodrum’da, İzmir’de, İstanbul’da, Türkiyemin, güzel vatanımın dört bir yanında işçi bayramı kutlanıyor. Biz de şu an İkizköy’de, Akbelen’de bu toprakları işlediğimiz aletlerimizle buradayız. Emeğimize, alın terimize, topraklarımıza, zeytinlerimize, evladımız Esra’ya özgürlük diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin mücadelesi; bayramımız kutlu olsun. İkizköy’den, Akbelen’den direnmeye, mücadeleye devam" diye konuştu.

Açıklamanın ardından köylüler de Esra Işık’ın serbest bırakılmasını isteyerek, tutukluluğun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Akbelen'de 1 Mayıs: Tutuklu direnişçi Esra Işık için özgürlük çağrısıhttps://t.co/tKJARexLfm pic.twitter.com/XBvPeVPp7u — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 1, 2026

Esra Işık, 2019’dan bu yana LİMAK’ın hedefinde olan Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına yönelik protestoların ardından gözaltına alınmış ve 31 Mart’ta tutuklanmıştı.