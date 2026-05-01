Akbelen'de 1 Mayıs: Tutuklu direnişçi Esra Işık için özgürlük çağrısı
Tutuklu Esra Işık’ın annesi ve İkizköy Muhtarı Nejla Işık ve İkizköylü kadınlar, 1 Mayıs’ı topraklarını işledikleri tarım aletleriyle karşıladı. Bir aydır tutuklu bulunan Esra Işık’ın serbest bırakılması çağrısının yapıldığı açıklamada, "Emeğimize, zeytinimize ve evladımıza özgürlük diyoruz" vurgusu öne çıktı.
Akbelen direnişçisi, bir aydır tutuklu bulunan Esra Işık'ın annesi ve İkizköy Muhtarı Nejla Işık, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde köylülerle Akbelen'de açıklama yaptı.
Nejla Işık yaptığı açıklamada, "Bugün 1 Mayıs. Muğla’da, Bodrum’da, İzmir’de, İstanbul’da, Türkiyemin, güzel vatanımın dört bir yanında işçi bayramı kutlanıyor. Biz de şu an İkizköy’de, Akbelen’de bu toprakları işlediğimiz aletlerimizle buradayız. Emeğimize, alın terimize, topraklarımıza, zeytinlerimize, evladımız Esra’ya özgürlük diyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın işçinin, çiftçinin, emekçinin, emeklinin mücadelesi; bayramımız kutlu olsun. İkizköy’den, Akbelen’den direnmeye, mücadeleye devam" diye konuştu.
Açıklamanın ardından köylüler de Esra Işık’ın serbest bırakılmasını isteyerek, tutukluluğun sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
Esra Işık, 2019’dan bu yana LİMAK’ın hedefinde olan Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına yönelik protestoların ardından gözaltına alınmış ve 31 Mart’ta tutuklanmıştı.