Akbelen'de acele talan: Toprak, su ve orman madene feda edilecek!

İktidarın halkın mera alanlarına, toprağına ve suyuna karşı talan projeleri sürüyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla doğanın, çevrenin ve ağaçların kamulaştırmalarla talan edileceği bir süreç daha başlıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Muğla’nın Milas ilçesi Bağdamları, Çakıralan, İkizköy, Çamköy, Karacağaç ve Karacahisar sınırları içerisinde yer alan IV. Grup linyit maden işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Acele kamulaştırma kararının, "Milas’taki linyit madeni sahasında üretimin kesintisiz şekilde devam etmesini amaçladığı" ifade edildi.

CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, karara sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. Uzun, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidarın Muğla’daki talan politikası yeni bir aşamaya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararla, Milas’da 6 mahallede 679 parsel için “acele kamulaştırma” talimatı verildi. Bu karar; kamu yararı kisvesi altında mülkiyet hakkının, doğanın ve yaşamın yok sayılmasıdır. Muğla’nın toprağı masa başı kararlarla rant alanına çevrilemez. Halkın iradesi, doğanın dengesi ve hukukun üstünlüğü bu şekilde askıya alınamaz. Bu ülke, emrivakiyle yönetilen bir şirket, Muğla da talan edilecek bir arsa değildir. Muğla’nın kıyısını, ormanını, zeytinliğini ve yaşam alanlarını savunmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz."

Öneş Derici ise, "Milas'ta 679 parselin kamulaştırılması kararı resmi gazetede yayınlandı! Yani bugüne kadar zeytinliklerimize yaptıklarınız yetmedi, şimdi daha çok köylünün toprağını, Milas'ın Bodrum'un su havzasını madene kurban edeceksiniz. Peki, buna razı geleceğiz öyle mi! Asla" dedi.

MUĞLA, İKTİDARIN HEDEFİNDE

İktidarın gözünü diktiği Muğla'da son yıllarda çok sayıda maden projesi yürütüldü, halk ise doğanın talan edilmesine karşı eylemler, nöbetler ve yargı süreci başlattı. Köylülerin başlattığı bazı itiraz davaları sürerken bazıları ise halkın lehine sonuçlandı.

Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji'nin Akbelen Ormanı’nın yok edilmesi için projelerini tek tek hayata geçirmeye çalışıyor. 24 Temmuz 2023 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü alana girerek ağaçları kesmeye başladı. Tepki gösteren bölge halkı ise gözaltına alındı, çeşitli cezalarla karşı karşıya kaldı.

Limak-İÇTAŞ ortaklığı olan YK Enerji, son olarak Akbelen Ormanı ve İkizköy çevresinde bulunan zeytinlikleri sökmeye başladı. Şirket çalışanları, geçtiğimiz günlerde tarlasını satmayan bir köylünün arazisine girdi. Arazide bulunan 5 zeytinliğin sökülmesinin ardından köylünün tarlasını satmadığı ortaya çıkınca şirket çalışanları, “Yanlışlık olmuş” diyerek alanı terk etti. Yargı süreci devam ederken gerçekleştirilen ağaç katliamları, bölge halkı ve yaşam savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.