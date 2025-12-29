Akbelen'de jandarma gözetiminde zeytin talanı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı ve İkizköy çevresinde bulunan zeytinlikler, Limak–İçtaş ortaklığı olan YK Enerji tarafından maden sahasının genişletilmesi amacıyla söküldü. Yargı süreci sürerken yapılan müdahale, bölge halkı ve yaşam savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.

Zeytin ağaçlarının sökümü, Danıştay’da yargılaması devam eden bir düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirildi.

Maden Kanunu’nun Geçici 45. maddesi kapsamında çıkarılan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Buna karşın sahada fiili uygulamaya geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yazılı cevabında Akbelen Orman sahasında en az 151 zeytin ağacının söküldüğünü bildirdi.

Sökümlerin, maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Düzenleyici işlemin iptali istemiyle açılan davada Danıştay Sekizinci Dairesi, dava dilekçesini şekli eksiklikler gerekçesiyle reddetti. Karar, işlemin hukuka uygunluğuna ilişkin esas bir inceleme içermedi. Ret gerekçeleri arasında bazı başvurucuların kimlik bilgilerindeki maddi hatalar yer aldı.

Bölge halkı, davanın bireysel bir mülkiyet uyuşmazlığı olmadığını ifade etti. Zeytinliklerin taşınarak linyit maden ocağı açılmasının, yalnızca köylüleri değil Milas ve Yatağan’da yaşayan yurttaşları da etkilediği vurgulandı.

Anayasa’nın 56. maddesinde güvence altına alınan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ihlal edildiği belirtildi. İlk davada verilen ret kararının tebliği haftalar sonra yapıldı. Ret kararının ardından bölge halkı tarafından açılan yeni davada ise yürütmenin durdurulmasına ilişkin bir karar verilmedi. Bu süre zarfında sahadaki söküm işlemleri devam etti.

Henüz izin süreçleri kesinleşmeden Akbelen Ormanı’nda maden faaliyetlerine başlandığı, maden sahasının genişlemesinin önünde engel olarak görülen zeytinliklerin söküldüğü ifade edildi. Bölgenin bu süreçte telafisi güç biçimde tahrip edildiği kaydedildi.

“GÖZ GÖRE GÖRE YOK EDİLDİ”

İkizköylüler yaptıkları açıklamada, zeytinlerin hukuka ve vicdana aykırı biçimde talan edildiğini dile getirdi. Açıklamada, “Bu zeytinlerin ahı kalmaz. Sorumlular mutlaka hesap verir” ifadeleri yer aldı.

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık da sökümlere tepki gösterdi.

Işık, yargı süreci devam ederken yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Zeytinliklerin köylülerin geçim kaynağı ve yaşam alanı olduğunu belirten Işık, “Bu yapılan yalnızca doğaya değil, köylünün emeğine ve geleceğine de bir müdahaledir. Hukuk yok sayıldı, köyümüz göz göre göre yok edildi” dedi.