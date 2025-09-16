Akbelen'de zeytinleri söktüren kişi AKP'li çıktı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda köylülerin gözyaşlarına rağmen 151 zeytin ağacının kökünden sökülmesinin arkasındaki ismin bir AKP’li olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin sahibi YK Enerji, dün sabah onlarca jandarma eşliğinde ruhsat sahasında bulunan zeytin ağacını kepçelerle yerinden söktü.

halktv.com.tr'den Sedat Kaya’nın haberine göre, operasyona onay veren ve projede bizzat görev alan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş’ın AKP Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde de AKP Fethiye Belediye Başkan Adayı olduğu belirlendi.

Kayabaş, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüleriyle dikkat çekiyor. Kayabaş 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle kapatılan Fethiye İş Adamları Derneği’nin üyesiydi.

Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümünü bizzat alanda denetleyen Kayabaş, çevrecilerin tepkilerini “provokatif” olarak nitelendirerek, “Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor” dedi.

Akbelen’i savunan köylüler ve çevre örgütleri ise Kayabaş’ı sert sözlerle eleştirdi: “Halkın yanında olması gereken siyasi bir kişilik, şirketlerin yanında. Muhittin Kayabaş zeytinleri değil, IC İçtaş–Limak ortaklığındaki YK Enerji’yi yaşatmaya çalışıyor.”