Akbelen'de zeytinlikleri söken şirkete 700 milyon TL aktarıldı

Muğla Milas’a bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı’nda kömür madeni için zeytinlikleri hedef alan şirketin devletten teşvik aldığı öğrenildi. Limak Holding ve IC İçtaş’ın ortaklığı olan YK Enerji’ye kömürden elektrik üretmesi için Türkiye Elektrik İletim AŞ’den (TEİAŞ) yüz milyonlarca lira aktarıldığı ortaya çıktı.

TEİAŞ elektrik üreten şirketlere “kapasite mekanizması ödemesi” adı altında ödeme yapıyor. Bu teşvik elektrik piyasasında, “gelecekte öngörülen bir üretim kapasitesi gereksinimini karşılamak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla” veriliyor.

TEİAŞ tarafından yapılan duyurulara göre ocak ayından bu yana YK Enerji’nin Yeniköy ve Kemerköy elektrik santralleri için ocak ayından bu yana toplamda 698 milyon 145 bin TL aktarıldı. Şirketin Yeniköy tesisi için 234 milyon 220 bin TL, Kemerköy tesisi için 463 milyon 924 bin TL aktarıldı.

HER AY MİLYONLARCA TL

Ay ay iki tesise 2025’te aktarılan tutar şöyle:

Ocak: 26 milyon 394 bin TL

Şubat: 36 milyon 746 bin TL

Mart: 94 milyon 535 bin TL

Nisan: 133 milyon 79 bin TL

Mayıs: 164 milyon 466 bin TL

Haziran: 159 milyon 887 bin TL

Temmuz: 83 milyon 35 bin TL

ZEYİNLİKLERİ SÖKTÜREN KİŞİ AKP'Lİ ÇIKMIŞTI

YK Enerji, 15 Eylül Pazar günü onlarca jandarma eşliğinde ruhsat sahasında bulunan zeytin ağacını kepçelerle yerinden sökmüştü. Operasyona onay veren ve projede bizzat görev alan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş’ın da AKP’den Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde de AKP Fethiye Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenilmişti.

Akbelen'de zeytin ağaçlarının sökümünü bizzat alanda denetleyen Kayabaş, çevrecilerin tepkilerini “provokatif” olarak nitelendirerek, “Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor” demişti.