Akbelen direnişçilerine kesilen cezanın davası görülecek

Akbelen’de izinsiz afiş asma gerekçesiyle İkizköy Muhtarı Nejla Işık’a kesilen 40 bin TL para cezasının iptal duruşması yarın Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülecek. İkizköy Çevre Komitesi davaya destek çağrısında bulundu.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanını dört yıldan beri madene vermemek için direnen yurttaşlardan İkizköy Çevre Komitesi üyesi ve İkizköy Muhtarı Nejla Işık’a kesilen 40 bin TL’lik afiş asma cezasının iptal duruşması yarın görülecek.

Daha önce Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen para cezasının duruşması, saat 14.35’te Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülecek.

İkizköy Çevre Komitesi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Komite tarafından yapılan açıklamada mücadeleye sahip çıkılması yönünde çağrı yapılırken, “Tüm ağır müdahalelere ve baskılara rağmen devam ettiğimiz haklı mücadelelerimize uzun süre cezalar yağdı, yağmaya devam ediyor. Bunlardan biri; 5 senedir mücadelenin en ön safındaki kadınlardan biri olan, İkizköy'ün yeni muhtarı Nejla Işık'a kesilmişti. Asmadığı pankart sebebiyle üzerine 40 bin TL ceza kesilmiş, imzadan imtina ettiği gösterilerek ceza kesinleştirilmişti. Bu haksız cezanın iptaline dair açtığımız davanın duruşması 27 Mayıs 2024 saat 14.35'te Muğla 2. İdare Mahkemesi'nde görülecek. Bu mücadelenin tüm dostlarını davaya sahip çıkmaya, dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.