Akbelen direnişçisi Esra Işık adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan dava kapsamında dün yapılan bilirkişi keşfine yönelik protesto sırasında gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık Milas Adliyesi'ne sevk edildi.

Akbelen Ormanı çevresindeki Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan 679 parsellik tarım arazisinin Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karşı 96 yurttaşın açtığı dava henüz karara bağlanmamışken Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından kamulaştırılacak alanların değerlerinin tespiti ve el koyulması için Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam eden dava kapsamında belirlenen parsellerde keşif yapıldı.

Keşif sırasında bölge halkı duruma tepki gösterdi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık'ın kızı Esra Işık da dün bölgede açıklama yaptı. Esra Işık, gece saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden dün gece saat 23.50'de yaptığı açıklamada, "Bugün karşı çıktığımız bilirkişi keşifteki itirazlarımızdan sonra gözaltına alınıyorum" bilgisini paylaştı.

Geceyi Milas İlçe Jandarma Karakolu'nda geçiren Işık, sabah saatlerinde Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Esra Işık'ın annesi Nejla Işık ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: