Akbelen direnişçisi Esra Işık hakkında tahliye kararı

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk durumunu incelediği Işık hakkında açılan davadaki delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile yargılamanın geldiği aşamayı dikkate alarak adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

Işık'a, adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmıştı.

Ardından Esra Işık, 27 Nisan'da Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Işık savunmasında, suç kastı olmadığını ifade ederek, "Araç keşif heyeti olduğunu bilmiyordum, şirket için gelen yetkililer olduğunu düşündüm" demişti.

Hakim, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Işık'ın tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 1 Haziran’a ertelemişti.