Akbelen direnişçisi Esra Işık hakkında tutukluluğa devam kararı

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık, hakim karşısına çıktı.

Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Esra Işık hazır bulundu.

Işık savunmasında, suç kastı olmadığını ifade ederek, "Araç keşif heyeti olduğunu bilmiyordum, şirket için gelen yetkililer olduğunu düşündüm" dedi.

Hakim, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Işık'ın tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 1 Haziran’a erteledi.

Öte yandan duruşma sırasında İkizköy sakinleri ve doğa savunucuları Akbelen’de “Adalet Nöbeti” başlatarak süreci takip etti. Köylüler, duruşma sonucunu bölgede bekledi.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmış, daha sonra Muğla Cezaevi’nden Şakran’daki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti.