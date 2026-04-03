Akbelen direnişçisi Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Muğla’daki Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan dava kapsamında yapılan bilirkişi keşfine yönelik protesto nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanan Esra Işık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Avukat Ramazan Kaya, yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Esra Işık’ın tutukluluk haline yaptığımız itiraz reddedilmiş olup, hukuki mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir" dedi.

"Bazı medya mecralarında, müvekkilimizin keşif sırasındaki sözlerinin yargı mensuplarına yönelik olduğu yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır" diyen Kaya, "Yıllardır zeytinliklerini ve köyünü savunan bir yaşam savunucusu olan müvekkilimizin sözleri; yargı makamlarını değil, doğayı tahrip eden şirket yetkililerini hedef almaktadır. Bu gerçek, müvekkilin ifadesinde de açıkça belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

Esra Işık, Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kapsamında yapılan bilirkişi keşfini protesto ederken gözaltına alınmıştı.

Işık, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlamasıyla sevk edildiği Milas Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştı.