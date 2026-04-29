Akbelen direnişçisi Esra Işık’tan mesaj: "Vazgeçmeyeceğiz"

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Akbelen direnişçisi Esra Işık’ı tutuklu bulunduğu Şakran Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Karacak, “Esra'nın tutukluluğunun devamı kararı verilmesi; sadece doğa hakları mücadelesi veren, toprağını savunan köylülere değil grevlerle, eylemlerle, açıklamalarla memleketin dört bir yanında haysiyet mücadelesi veren emekçilere, hak arama mücadelesi veren tüm yurttaşlara bir gözdağıdır” diye konuştu.

Esra Işık'ın İkizköy’de yıllar öncesinden başlayan kuşaklararası mücadelenin içinde büyüyen çocukluğuna şahit olduğunu ifade eden CHP’li Karaca, “Esra'nın içtenliğine, anneannelerden, annesinden devraldığı cesaret mirasına sorumlulukla nasıl sahip çıktığına şahidim” dedi.

“VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Karaca, Esra’nın cezaevinden kamuoyuna yazdığı şu mesajı da paylaştı: "Benim tutukluluğum bu toprakları, memleketini sevip mücadele eden herkese gözdağı. Neden cezaevinde olduğumu merak eden herkes bilsin: Memleket sevdasından! Vazgeçmeyeceğimizi de herkes bilsin."