Akbelen direnişçisi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kömür ocağına karşı verilen direnişin simge isimlerinden 90 yaşındaki Zehra Yıldırım yaşamını yitirdi. Direnişle özdeşleşen Yıldırım için “Bu toprağın onuruydu, hatırasına ve mücadelesine sahip çıkacağız” mesajı paylaşıldı.
“İkizköy Direniyor” X hesabından yapılan paylaşımda “ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.
