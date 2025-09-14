Giriş / Abone Ol
Akbelen direnişçisi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kömür ocağına karşı verilen direnişin simge isimlerinden 90 yaşındaki Zehra Yıldırım yaşamını yitirdi. Direnişle özdeşleşen Yıldırım için “Bu toprağın onuruydu, hatırasına ve mücadelesine sahip çıkacağız” mesajı paylaşıldı.

  • 14.09.2025 13:45
  • Giriş: 14.09.2025 13:45
  • Güncelleme: 14.09.2025 13:48
Akbelen direnişçisi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
Fotoğraf: Selen Çatalyürekli

Muğla Milas Akbelen Ormanı'na Yeniköy-Kemerköy Enerji tarafından açılmak istenen kömür ocağına karşı direnişle tanınan 90 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.

“İkizköy Direniyor” X hesabından yapılan paylaşımda “ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.

