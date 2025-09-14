Akbelen direnişçisi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti

Muğla Milas Akbelen Ormanı'na Yeniköy-Kemerköy Enerji tarafından açılmak istenen kömür ocağına karşı direnişle tanınan 90 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.

“İkizköy Direniyor” X hesabından yapılan paylaşımda “ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.