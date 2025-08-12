'Akbelen Direnişi'nden hukuki zafer: Danıştay, yerel mahkemenin kararını bozdu

Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de köylüler, kömür madeni projesine karşı topraklarını, zeytinliklerini ve su kaynaklarını korumak için altı yıldır direniyor.

Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin Akbelen Ormanı’nda yaptığı ağaç kesimine karşı mücadele eden bölge halkı, Danıştay’ın son kararıyla hukuki bir zafer kazandı. Danıştay 4. Dairesi, “çevresel etki değerlendirme (ÇED) kapsam dışı” kararına karşı açılan davada, Muğla İdare Mahkemesi’nin keşif yapmadan verdiği ret kararını “eksik inceleme” gerekçesiyle bozdu.

Davanın avukatları, keşif ve bilirkişi incelemesine kadar yürütmenin durdurulmasını talep etti. Keşif sonucunda davanın kazanılması hâlinde, ÇED süreci işletilmeden Akbelen’de madencilik faaliyetine devam edilemeyecek.

İkizköylüler karar sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Biz İkizköy köylüleri olarak, ormanımızı, zeytinliğimizi, suyumuzu, toprağımızı satmadık, satmayacağız. Bir karış toprağımızı vermeyeceğiz. Şirketlerin, bakanlıkların bize dayattığı hukuksuzlukları, gerçekleri yok sayan kararları bozan bu karar, mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu yeniden gösteriyor. Bugüne kadar ne baskılardan ne haksızlıklardan ne engellerden yılmadık. Meşru mücadelemizi; köylerimizin, ağaçlarımızın, sularımızın, emeğimizin sesini yükseltmekten vazgeçmedik.”

TOPRAĞIMIZ SATILIK DEĞİLDİR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hukuksuz verilen kararlarla Akbelen Ormanımızı kestiler; iki defa bizim lehimize verilmiş bilirkişi kararı, orman kesilebilsin diye bozularak üçüncü defa bilirkişi keşfi yapıldı. Şimdi de verilen bu karar, Akbelen’deki madencilik faaliyetinin tamamen hukuksuz bir şekilde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bir an önce buradaki madencilik faaliyeti durmalıdır. Peki yok edilen Akbelen Ormanı ne olacak? Yeni torba yasayla zeytinlerimizi, köylerimizi taşıma planınız ne olacak? Biz buradayız. Zeytinlerimizden, topraklarımızdan, köylerimizden vazgeçmeyeceğiz. Şirket gidecek, biz kalacağız. Akbelen bizimdir, toprağımız satılık değildir. Geleceğimiz için, yaşamımız için, haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz.”