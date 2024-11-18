Akbelen direnişi örnektir
Haber Merkezi
CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından düzenlenen ‘‘Adalet Buluşmaları’’nın ikincisi, “Çevre, Ormanların Korunması ve Anayasa” başlığıyla Muğla’da gerçekleştirildi.
Düzenlenen toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı’nın yanı sıra; Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Muğla Milletvekilli Cumhur Bulut, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Yıldızlı, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı. Toplantıda, iktidarın adalet ve çevre politikaları eleştirilerek, doğa katliamlarına karşı Akbelen’de yürütülen mücadele örnek gösterildi.