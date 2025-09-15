Akbelen direnişi tüm ülkede yankılandı

HABER MERKEZİ

Akbelen’deki baskın ve gözaltılar ülkenin dört bir yanında tepkiyle karşılandı.

İstanbul’da "Toprağımızı Vermiyoruz İstanbul Kampanya Grubu" çağrısıyla Kadıköy Eminönü İskelesi önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, “Zeytinime dokunma, Akbelen için adalet” sloganıyla ses yükseltti.

Yapılan açıklamada, “Torba yasanın Meclis’ten geçmesinden sonra şirketin önündeki tüm hukuki engellemeler ortadan kalktı. Torba yasada zeytinlerin taşınabileceğinin önünü açan maddelerle birlikte Akbelen'de işgal başladı” denildi.

İzmir’de de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan yurttaşlar, “Akbelen yalnız değildir” diyerek İkizköylülerle dayanışmada bulundu.

“Zeytinliklerini ve yaşam alanlarını korumak isteyen İkizköy halkına yönelik baskılar artmaktadır” denilen açıklamada, “Bizler İzmir’den sesleniyoruz, dayanışma için buradayız. İkizköy’ün yanındayız. Şirketlerin değil köylünün yanındayız. Zeytin ağaçları, doğamız ve yaşam hakkımız için mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF: Eskişehir

Eskişehir’de ise Köprübaşı’nda bir araya gelen yaşam savunucuları oturma eylemi gerçekleştirdi. Açıklamada, “Artık yeter! Çağrımızdır, yasa iptal edilsin. Zeytinlikler, ormanlar, su havzaları ve tarım ve yaşam alanları sermayeye feda edilemez. Doğanın ve yaşam alanlarımızın sesi olmak için tüm halkımızı mücadeleye, iktidarın talan ve yağma projelerine karşı bulunduğu her alanda ses yükseltmeye çağırıyoruz” denildi.

SOL Parti üyesi Özlem Bahçeci’nin okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yasa maden ve enerji şirketlerine kıyas yasasıdır. Bu yasayla, Anayasa uluslararası sözleşmeler ve ekosistemin yaşamsal hakları hiçe sayılmıştır. Maden ve enerji şirketleri için dikensiz gül bahçesi yaratılmak istenmiştir. Bu yasayla çevre etki değerlendirme süreçleri işlevsizleştirildi, kamuoyu ve yargı denetimine ve itirazlara engel olmak için ÇED muafiyeti genişletildi.

Bu yasayla, Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanındı. ‘Stratejik veya kritik’ olarak tanımlanan madenlere ilişkin izinlerin verilmediği durumlarda, nihai kararı, cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık ettiği kurul verecek. Stratejik ve kritik olarak tanımlanan madenlere ilişkin şirketlere izin verilmese dahi bu kurul devreye girerek izinleri verecek. Buradan iktidara sesleniyoruz. Artık yeter. Doğamızdan ve yaşam alanlarımızdan elini çek. Yarattığın yıkıma ve talana son ver.”