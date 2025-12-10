Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi
Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy’de zeytinlikler için verdiği mücadele ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan Gülsüm Nine yaşamını yitirdi.
“Direnişin iki unutulmaz öncüsü vardı; biri solda, biri sağda duran Zehra Nine ve Gülsüm Nine. Yıllardır ormanlarını, köylerini ve yaşam alanlarını korumak için mücadele edenlerin vicdanı olmuşlardı. Bugün artık ikisi de aramızda değil; ancak bıraktıkları kararlılık, öfke ve inat, Akbelen’in her ağacında, her yapısında, her nefesinde yaşamaya devam ediyor.
Bedenleri yorulmuş, bastonları toprağa saplanmış olabilir; ama adımları bir kez olsun geri çekilmedi. Artık huzur içinde uyuyun… Sözümüz söz: Bu topraklara zarar verenlere karşı, bize emanet ettiğiniz mücadeleyi omuzlarımızda büyütmeye devam edeceğiz.”
