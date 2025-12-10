Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy’de zeytinlikler için verdiği mücadele ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan Gülsüm Nine yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 10.12.2025 14:28
  • Giriş: 10.12.2025 14:28
  • Güncelleme: 10.12.2025 14:32
Kaynak: Haber Merkezi
Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen direnişiyle hafızalara kazınan Gülsüm Nine hayatını kaybetti.

Akbelen direnişçileri X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Direnişin iki unutulmaz öncüsü vardı; biri solda, biri sağda duran Zehra Nine ve Gülsüm Nine. Yıllardır ormanlarını, köylerini ve yaşam alanlarını korumak için mücadele edenlerin vicdanı olmuşlardı. Bugün artık ikisi de aramızda değil; ancak bıraktıkları kararlılık, öfke ve inat, Akbelen’in her ağacında, her yapısında, her nefesinde yaşamaya devam ediyor.

Bedenleri yorulmuş, bastonları toprağa saplanmış olabilir; ama adımları bir kez olsun geri çekilmedi. Artık huzur içinde uyuyun… Sözümüz söz: Bu topraklara zarar verenlere karşı, bize emanet ettiğiniz mücadeleyi omuzlarımızda büyütmeye devam edeceğiz.”

BirGün'e Abone Ol