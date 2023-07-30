Akbelen'e giden Muharrem İnce'nin konuşmasına yurttaşlar tepki gösterdi

Direşin sürdüğü Akbelen'e giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaşam savunucularını eleştirdi. İnce, "Sonuç almak istiyorsanız ciddi bir şekilde, şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor" dedi. Sözleri tepki çeken İnce, alandan ayrıldı.

Asena TUNCA / Muğla

Muğla İkizköy’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor.

Direnen yurttaşlara çok sayıda destek geliyor. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek örgütleri bölgeye gelerek direnişe destek veriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği Akbelen'e bugün de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geldi. İnce, burada yurttaşların tepkisiyle karşılaştı.

İnce'ye, halkın forum yaptığı esnada söz sırası olduğu ve söz hakkının sıradan gidileceği ifade edildi. Muharrem İnce bunun üzerine sinirlendi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, konuşmasında direnen yaşam savunucularını eleştirdi.

İnce konuşmasında, "Sonuç almak istiyorsanız ciddi bir şekilde, şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin sözleri tepki çekti. İnce buradaki gerginliğin ardından bölgeden ayrıldı.

Bir yurttaş, alandan ayrılan İnce ve beraberindeki heyete "Rezilsiniz" diyerek tepki gösterdi.