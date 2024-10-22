Akbelen'i yok eden Limak-İC Holding’ten skandal mektup: Zeytinlikleri de istemişler

Aldıkları kamu ihaleleriyle ihya olan ve iktidara yakın şirketlerden Limak ve İC Holding’in ortak olduğu YK Enerji'nin, Akbelen Ormanı'ndaki faaliyetlerinin haziran ayında durdurulmasına ilişkin yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Gazeteci Bahadır Özgür, Akbelen Ormanı'nı yok eden YK Enerji'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na “Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine İlişkin Yaşanan Hukuki ve Fiili İmkansızlıklar” başlığıyla bir mektup gönderdiğini ortaya çıkardı.

'Zararlarının' giderilmesini isteyen şirket, zeytinlik alanlar kendilerine verilmediği takdirde üretimi sonlandıracakları restini çektiler.

Özgür, mektubun detaylarını şöyle anlattı:

"23 Aralık 2014 tarihinde imzalanan ve santrallerin işletme hakkını kendilerine veren sözleşme ile beş ayrı linyit madeni ruhsat alanının da devredildiği hatırlatılıyordu. Maden sahasının bir kısmının, “zeytincilik mevzuatı nedeniyle kamulaştırılamadığı” belirtiliyordu. Ayrıca Akbelen Ormanı için tanınan ağaç kesme iznine karşı açılan dava ile Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nin çevre izin ve lisanslarının iptali talebiyle açılan davalar sebebiyle ek maliyetler çıktığı, bunların yüzünden sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri ileri sürülüyordu."