Akbelen için adalet arayışı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimleri ve maden faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinden muaf tutulmasına karşı açılan dava kapsamında bilirkişi keşfi gerçekleştirildi. Yurttaşlar keşfi protesto etti.

Keşif sırasında İkizköylülerin avukatları, davacıların da alanda bulunması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme heyeti, keşfe yalnızca bir kişinin katılabileceğini bildirdi. Avukatlar KARDOK Derneği Başkanı Ahmet Tatar’ın keşfi takip etmesine izin verilmesini istedi. Mahkeme heyeti talebi reddetti.

Keşifte yurttaşlar “Toprak gidince biz de gideriz” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Köylüler, maden faaliyetinin başlaması halinde bölgedeki yaşamın sürdürülemez hale geleceğini ifade etti.

GENİŞ TAHRİBATA YOL AÇTI

Akbelen’deki süreç, YK Enerji’nin (Limak–İçtaş) işlettiği Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarına kömür sağlamak için yürüttüğü projesiyle başladı. Şirket, 24 Temmuz 2023’te kolluk kuvvetlerinin koruması altında ormanda geniş çaplı ağaç kesimlerine girişti. Kesimler çevredeki ağaçlık bölgelerde de ilerledi.

Ağaç kesimlerinin ardından araştırmalar, işlemlerin 2005 yılında verilen ÇED muafiyeti kararına dayandırıldığını ortaya koydu. Bu muafiyete karşı açılan dava, Muğla 2’nci İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Karar Danıştay 4’üncü Dairesi’ne taşındı. Daire, 12 Ağustos’ta “eksik inceleme” gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı kapsamlı bir bilirkişi incelemesi yapılması için geri gönderdi.

DERNEK BAŞKANI BERAAT ETTİ

10–12 Eylül 2023 tarihlerindeki direniş sırasında jandarmaya direnmekle suçlanan ve bu nedenle gözaltına alınan KARDOK Derneği Başkanı Ahmet Tatar hakkında açılan dava sonuçlandı. Tatar, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla Milas 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda Tatar’ın beraatine karar verdi.