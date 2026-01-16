Akbelen mücadelesine ceza

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’nda Temmuz 2023’te gerçekleştirilen ağaç kesimine karşı yapılan protestolarla ilgili davalardan birinde daha ceza çıktı.

Akbelen Ormanı’ndaki kesim sırasında jandarmaya yönelik sözleri nedeniyle “görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit” suçlamasıyla yargılanan yaşam savunucusu Deniz Gümüşel’in karar duruşması görüldü.

Milas 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanmak” suçlamasıyla Gümüşel’e beş ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ŞİDDETE İTİRAZ TEHDİT SAYILDI

Dava dosyasına konu olan olayın, 29 Temmuz 2023’te ağaç kesimini protesto edenlere jandarma tarafından uygulanan ağır ve orantısız şiddet sırasında yaşandığı belirtildi.

Bir kadın protestocunun başından yaralanarak baygın halde yerde yatarken jandarma müdahalesinin sürmesine itiraz eden Gümüşel’in sözleri, mahkeme tarafından kamu görevlisine yönelik tehdit olarak değerlendirildi.

“BU CEZA YAŞAM SAVUNMASINA VERİLDİ”

Kararın ardından Gümüşel ve avukatları adliye önünde açıklama yaptı. Gümüşel, verilen cezanın meşru protesto ve yaşam savunusu hakkına yönelik olduğunu söyledi.

Gümüşel, “Bu aslında meşru protesto hakkımıza verilmiş bir cezadır. Bu yaşam savunusuna verilmiş bir cezadır. Bizi bu tür cezalarla yaşam savunusundan, haklarımızı ve doğayı savunmaktan men etmeye çalışıyorlar. Ancak bu cezalar bizi yıldıracak değil. Biz hem doğa için, hem o bölgede yaşayan yurttaşlarımızın hakları için, hem de çocuklarımızın geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gümüşel, şunları dile getirdi:

“Bu yıldırma ve şiddet politikaları bizi ancak daha kararlı kılıyor. Bu davanın sonucu kişisel değildir; altı yıldır Akbelen mücadelesini destekleyen herkese verilmek istenen bir gözdağıdır. Ancak görüldüğü gibi yalnız değiliz. Bu mücadele devam ettiği sürece, biz de yaşamı ve doğayı savunmaya devam edeceğiz. Toprağımızı vermiyoruz.”

Öte yandan Deniz Gümüşel, Akbelen Ormanı protestoları sırasında iki kez gözaltına alınmış, benzer suçlamalarla açılan bir başka davadan ise beraat etmişti.