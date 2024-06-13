Akbelen Ormanı’nı savunma davası görüldü: “Biz bitti demeden bu dava bitmez”

Muğla Akbelen Ormanı’nda ağaç kesiminin izninin uzatılmasına karşı açılan davanın duruşması görüldü. Yurttaşlar, “Biz bitti demeden bu dava bitmez” diyerek tepkilerini dile getirdi.

BİRGÜN EGE

Muğla’nın Milas Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaç kesim izninin uzatılmasına karşı açılan iptal davasının duruşması Muğla 1’inci İdare Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada; İkizköylü yurttaşların avukatları, yetki konusunun araştırılması talep etti. Avukatlar, Muğla Orman Bölge Müdürü’nün yetkisi olmadan Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimi için imza verdiğini belirtti. Avukatlar ayrıca bölgede bilirkişi incelemesi talebinde bulundu. Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi, davaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

İkizköylüler, duruşma öncesi Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya; CHP Denizli Milletvekilli Gülizar Biçer Karaca, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ile Cumhur Uzun, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve yaşam savunucuları destek verdi.

“ADALET İSTİYORUZ

İkizköylü Esra Işık yaptığı açıklamada, “Akbelen Ormanı’nın katline, hayatlarımızın gasp edilmesine imza atanlara, izin veren fermana karşı; İkizköylüler, Karacahisarlılar, Çamköylüler ve dayanışmaya gelen tüm mücadele dostlarımızla hep birlikte mahkemeye yürüdük, üstünde adalet yazan bu binaya kadar geldik. Bugüne kadar verdiği kararlarla, yaşadığımız haksızlığa ortak olan tavırlarla mahkemeler bizi defalarca kez hayal kırıklığına uğrattı. Adalete dair umudumuza hançer vurdular. Yine de tüm bunlara rağmen, bugün buradan hayatı gasp edilen köylüler olarak karar vereceklere, vicdanlarına sesleniyoruz: Eğer ufacık bir kırıntısı kaldıysa, adalet istiyoruz” dedi.

Işık şunları dile getirdi: “Havasını, suyunu, toprağını sevenler olarak bugün buradayız. Sizden kanunları uygulamanızı bekliyoruz. Sizden dönüp cehenneme çevrilen hayatlarımıza bakmanızı istiyoruz. Bugün buraya; Akbelen Ormanı’nın yerinde açılan maden yüzünden, patlatılan dinamitler yüzünden yarılan evlerimizden çıkıp geldik. Madenin zehrinden kuruyan zeytinliklerimizden çıktık da geldik. Madenin çıkardığı toz ablukasından göz gözü görmeyen köylerimizden çıktık geldik. Ölümle burun buruna bıraktığınız hayatlarımızı yüzünüze haykırmaya geldik. Bugün buraya 'biz bitti demeden bitmez' demeye geldik. Hep birlikte haykıralım, biz bitti demeden bu dava bitmez.”

Avukat Arif Ali Cangı ise, “Şimdi hesap sorma zamanı. 24 Temmuz sabahı sanki düşman yurduna girmiş gibi jandarmayla, ormanı korumakla görevli olan Orman İdaresi'nin tüm araç ve ekipleriyle ormana girdiler ya, işte o ormana girenler ona izin verenlerden ve buna sessiz kalanlardan hesap sorma vakti” diye konuştu.