Akbelen ormanını talan eden şirkete takdir belgesi verildi

Akbelen Ormanı'nı talan eden Yeniköy-Kemerköy Enerji şirketine "Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü" kapsamında takdir belgesi verildi.

Akbelen Ormanı’nın talan eden Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Şirketi'ne karşı direniş sürerken şirkete takdir belgesi verildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’ndaki ormanın talan edilmesine karşı direnişin 3'üncü yılına girmişken ağaçları kesen Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Şirketi'ne (YK Enerji) takdir belgesi verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a takdir belgesi, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mutlu Turan tarafından takdim edildi.

YK Enerji ve Limak Holding ile arasında ‘Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü’ olduğu ortaya çıkmıştı. 2025'e kadar 5 milyon ağaç dikimini kapsayan protokol çerçevesinde, 2023 sonu itibarıyla dikilen fidan sayısının 3 milyona ulaştığı ifade edildi.

AKBELEN ORMANI'NI TALAN EDEN ŞİRKET 5 MİLYON AĞAÇ DİKECEKMİŞ

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Işık, "İş süreçlerimizi sürdürülebilirlik prensipleriyle kurguluyor ve sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin değerli kurumlarından biri olan Orman Genel Müdürlüğü ile 3 yıldır ağaç dikimi yapıyor, sadece faaliyet sürdürdüğümüz kent Muğla ile sınırlı kalmayıp Türkiye'nin çeşitli noktalarına da ağaç dikiyoruz. İmzaladığımız protokol kapsamında söz konusu ağaçların seçimi ve dikimi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor, biz de gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Hedefimiz 2025'te 5 milyon ağacı toprakla buluşturmak" ifadelerini kullandı.

30 KÖY DAHA TEHLİKEDE

21 Temmuz'da talana karşı nöbetin üçüncü yıl dönümünde bir araya gelen İkizköylüler ve yaşam savunucuları 30 köyün daha tehlikede olduğunu belirtmişti.

Burada konuşan yurttaşlar, şirketin ormanların ardından gözünü zeytinliklere diktiğine dikkat çekmişti.