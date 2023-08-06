Akbelen’de büyük buluşma bugün

Muğla’da Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine karşı direniş sürüyor. "Akbelen Büyük Buluşması" adı altında bugün düzenlenecek eyleme, ülkenin dört bir yanından yaşam savunucuları da katılacak.

Aycan KARADAĞ

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor. Direnişin 16’ncı günü olan bugün öğlen 14.00’da “Akbelen Büyük Buluşması" adı altında eylem yapılacak. Eyleme ülkenin dört bir yanından yaşam savunucularının gelmesi bekleniyor.

İkizköy Çevre Komitesi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, eyleme çağrıda bulundu. Açıklamada, “4 yıldır ısrarla koruduğumuz, savunduğumuz Akbelen Ormanı'ndan vazgeçmiyoruz. 24 Temmuz'da başlayan hukuksuz kesim faaliyetini durdurmak için defalarca girişimde bulunduk. Kolluk güçlerinin orantısız şiddetine maruz kaldık. Yine de vazgeçmedik. Nöbetimize de mücadelemize de devam ediyoruz. Bir kömür madeni için yaşadığımız haksız, hukuksuz, adaletsiz süreci kabul etmiyoruz. Tüm yurttaşları 6 Ağustos Pazar günü yanımızda görmek istiyoruz” denildi.



ÜLKENİN MESELESİ



Direnişin öncü isimlerinden Necla Işık, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Doğamızı, yaşamımızı korumak için 4 yıldır mücadele gösteriyoruz. 24 Temmuz tarihinde ağaç kesimine başladılar. Bizler de ormanımızı korumak için direniyoruz. Burayı madene vermek her yeri madene vermek demektir. Evet, bu süreçte ağaçlarımızın bir bölümüne kıydılar. Daha fazla ağacımıza kıymamalarını istiyoruz. Geleceğimiz yok olmasın istiyoruz. Bugün de büyük bir buluşma gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Doğasına, yaşam alanına sahip çıkan herkesi bekliyoruz. Akbelen sadece bu bölgenin meselesi değil, tüm ülkenin meselesidir” diye konuştu.



DİRENİŞ BÜYÜYECEK



Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi Haluk Özsoy ise “Akbelen’de ciddi bir ağaç kesimi oldu. Buna rağmen direniş sürüyor. Çünkü Akbelen bir yaşam alanı. Oradaki tek bir ağacı ve toprağı korumak zorundayız. Akbelen biterse çevresindeki köyler ciddi zarar görür. İlerleyen dönemde o köylerde kamulaştırmalar olur. Bu yüzden yaşam alanımıza sahip çıkıyoruz. Bu direniş daha da büyüyecek. Bugün de büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.

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Lüleburgaz’da Kolin kıskacı

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, Lüleburgaz'da Kolin Şirketi'nin Asvalt Şantiyesi için Kaymakamlığın ilan ettiği 1 ay eylem yasağı kararına tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "6 ay önce Kolin İnşaat Şirketi, Lüleburgaz- Turgutbey arasındaki Alpullu Şeker Fabrikası arazisine, çevreye zehir saçan asfalt plent tesisi kurmuştur. Yetkililere başvurularımız sonucunda öğrendik ki; bu tesisin kurulum sürecinde, yasal olarak olması gereken hiçbir izin ve rapor alınmamıştır. İl Genel Meclisinden de izin alınmadan tesisin açıldığını öğrendik. Ayrıca İl İmar– İlçe İmar müdürlüklerinden, öğrendiğimize göre hiçbir iznin alınmadığı bilgisini edindik. Bu tesis derhal kaldırılmalı."

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NE OLMUŞTU?

2019 yılında şirket, Akbelen Ormanı’nın 740 dönümünde projeyi yapmak için harekete geçmişti. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ise proje için şirkete ağaç kesimi için 28 Kasım 2020 tarihinde izin vermişti. İlk olarak OGM, 17 Temmuz 2021 tarihinde ormanda kesim yapmış, İkizköylü yurttaşlar kesime engel olmuştu. O günden beri bölgede direnen yurttaşlar projenin iptali için dava açmıştı. 8 Ağustos 2021 tarihinde OGM tekrar ormana izinsiz bir şekilde girerek ağaçları katletmek istemişti. Projenin iptali için bölge halkının açtığı davalar ise sonuçsuz kalmıştı.