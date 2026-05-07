Akbelen’de direniş sonuç verdi: Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kömür madeni sahasına dahil edilmesi için alınan acele kamulaştırma kararına Danıştay’dan durdurma kararı çıktı.

Danıştay 6. Dairesi, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarına kömür sağlanması amacıyla alınan Cumhurbaşkanlığı kararının, davaya konu taşınmazlar yönünden yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Mahkeme, kararında acele kamulaştırmanın istisnai bir yöntem olduğunu vurguladı. Danıştay, acele kamulaştırma için gereken olağanüstü ve acil durumu ortaya koymadığını belirtti.

ZEYTİNLER HEDEFTEYDİ

Milas’a bağlı Çamköy Mahallesi’nde bulunan bazı parsellerin linyit madeni üretimi için acele kamulaştırılmasına karşı açılan davada, bölgede çok sayıda zeytin ağacının zarar göreceği, zeytinciliğin yöre halkı için temel geçim kaynaklarından biri olduğu ve kararın yaşam hakkı, mülkiyet hakkı ile çevre sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

Danıştay 6. Dairesi, kararında olağan kamulaştırma ile acele kamulaştırmanın farklı hukuki yollar olduğuna dikkat çekti. Mahkeme, acele kamulaştırmanın ancak kamu düzeni açısından gerçek bir aciliyetin bulunduğu istisnai durumlarda uygulanabileceğini kaydetti.

Kararda, idarenin ortaya koyduğu gerekçelerin acele kamulaştırma prosedürüne başvurulmasını zorunlu kılan olağanüstü bir durum oluşturmadığı belirtildi. Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararının uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğabileceğine hükmetti. Böylece, acele kamulaştırma kararının yürütmesi durduruldu.

ESRA IŞIK’IN SERBEST KALMASI TALEP EDİLDİ

Kararın ardından Akbelen bölgesindeki köylüler traktörlerle konvoy yaparak nöbet alanına geldi. Yapılan açıklamada, acele kamulaştırma kararına karşı verilen mücadelenin haklılığının mahkeme kararıyla da ortaya konduğu belirtildi. İkizköylülerin avukatları ise kamulaştırma işlemine dayanılarak yürütülen süreçlerin hukuki dayanağını kaybettiğini vurguladı. Avukatlar, tutuklu Esra Işık’ın da derhal serbest bırakılmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin kömür madeni sahasını genişletme planı kapsamında, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazileri için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. 9 Ocak 2026 tarihli karar, 10 Ocak 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kararın Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki toplam 679 parseli kapsadığı belirtilmişti.

Acele kamulaştırma kararına karşı yurttaşlar dava açmıştı. Süreçte taşınmazlara ilişkin bilirkişi incelemesi başlatılmış, köylüler ve dava tarafları keşif işleminin kendilerine önceden bildirilmediğini savunmuştu. Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen keşif ekibinin sahaya gelmesinin ardından köylüler, işlemlerin jandarma eşliğinde yürütülmesine tepki göstermişti. Keşif sırasında yaşanan gerginliğin ardından Esra Işık 31 Mart’ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.