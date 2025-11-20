Akbelen’de işlenen suçların takipçisiyiz

Haber Merkezi

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda, YK Enerji/Limak-İçtaş ortaklığıyla yürütülen kömür ocağı projesi için ormanda çok sayıda ağaç kesildi. Bölgede yaşayan yurttaşların 6 yıldır süren fiili ve hukuki direnişine rağmen ağaçlar kesilerek maden faaliyetlerine başlandı. Ormanda sadece maden sahası olarak belirtilen alanda değil, maden sahası dışında kalan ağaçlık alanlar da tahrip edildi. Yaşam savunucuları, ağaçların kesimine tepki göstererek hukuki mücadele edileceğini duyurdu.

Akbelen Ormanı’nda 24 Temmuz 2023’te başlayan ağaç kesimlerinin Yeniköy, Kemerköy Termik Santraline 2005 yılında verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) muafiyeti kararı ile yapıldığının öğrenilmesinin ardından bu muafiyete karşı açılan dava Muğla 2’nci İdare Mahkemesince reddedildi. Kararın taşındığı Danıştay 4’üncü Dairesi 12 Ağustos'ta “eksik inceleme” gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, dosyayı kapsamlı bir bilirkişi incelemesi yapılıp yeniden esas hakkında karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine iade etti.

Danıştay’ın bu kararının ardından Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, 21 Kasım'da saat 10.30’da, artık açık maden ocağı hâline getirilen Akbelen Ormanı’nda keşif yapılmasına karar verdi. Akbelen Ormanı'nda gerçekleştirilen ağaç kıyımı ve maden faaliyeti hakkında Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Eşsözcüsü Avukat Arif Ali Cangı MA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Kesim yapılan yerlerin daha önceden Işıkdere Mahallesi olduğunu hatırlatan Cangı, mahallenin tarihi bir mahalle olduğunu vurguladı. Bölgede arkeolojik kazılar yapıldığını aktaran Cangı, "Kazılardan çıkan eserlerin ise nereye gittiği belli değil. Yani arkeolojik mirasın korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmelere ve anayasaya aykırı bir şekilde burası maden sahasına dönüştürüldü. Işıkdere Mahallesi'nde oturanlar ağlaya ağlaya köylerini terk etmek zorunda kaldı" dedi.

HESABI SORULACAK

Akbelen ormanının kesim zamanını hatırlatan Cangı, "Akbelen Ormanı'na karşı işlenen suçun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Burada yaşanan kıyımın mutlaka hesabının sorulacak" diye konuştu.