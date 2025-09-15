Giriş / Abone Ol
Akbelen’de sabah baskını: Jandarma eşliğinde zeytinlik kıyımı başladı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı’na bu sabah kamyonlar, kesim ekipleri ve çok sayıda jandarma sevk edildi. Yaşam savunucuları, giriş çıkışların kapatıldığını ve köylülerin engellendiğini belirterek “Zeytinlerimiz için buradayız, kıyıma izin vermeyeceğiz” dedi.

  • 15.09.2025 08:34
Muğla Milas’a bağlı İkizköy yakınlarındaki Akbelen Ormanı’nda bu sabah erken saatlerde zeytinliklere yönelik yeni bir müdahale başlatıldı.

Bölgeye kamyonlar ve kesim ekipleriyle birlikte çok sayıda jandarma personeli sevk edildi.

Yaşam savunucuları, giriş çıkışların jandarma tarafından tutulduğunu, alanın çevresinin kapatıldığını ve köylülerin engellendiğini aktardı.

“Zeytinlerimiz için buradayız, kıyıma izin vermeyeceğiz” diyen köylüler, kesim girişimine tepki gösterdi.

