Akbelen’de ‘Şirin Baba’ya beraat

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi’nde Akbelen Ormanı’nı korumak için mücadele eden “Şirin Baba” lakaplı Tuncer Saraçoğlu’nun, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Saraçoğlu’nun beraatine hükmetti. Yargılama konusu olan “Yedi yedi doymadı, Allah canını almadı” ve “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek” sloganlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği vurgulandı. Saraçoğlu’nun avukatları İpek Sarıca, Aytül Doğu ve Ramazan Akkaya da savunmalarında, müvekkillerinin suç işlemediğini ve sarf edilen sözlerin siyasi eleştiri niteliği taşıdığını belirtti. Mahkeme heyeti, hem savcılık makamının hem de savunma avukatlarının beyanlarını dikkate alarak beraat kararı verdi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Kararın ardından açıklamalarda bulunan avukat İpek Sarıca, “Şirin Baba’nın bugünkü davası beraatle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı alıngan olsa da mahkememiz gayet yerinde, çok güzel bir karar verdi. Adalet yerini buldu; olması gereken buydu. Bu tür davaların siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Ancak bugün mahkeme gerçekten çok yerinde bir karar verdi. Umarım bir daha kimse bu şekilde yargılanmaz. Savcıların da artık daha hakkaniyetli ve sorumlu iddianameler hazırlaması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederiz, iyi ki varsınız. Her şey çok güzel olacak, mücadelemiz sürecek” dedi.