Akbelen’de tapu sahiplerine haber verilmeden keşif: Bu dayatmaya razı gelmeyeceğiz

Muğla’nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresinde yer alan 6 mahalledeki 679 parsel tarım arazisinin acele kamulaştırılmasına karşı 96 yurttaşın açtığı davada bilirkişi keşif süreci başladı. Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen keşif ekibinin sahaya gelmesinin ardından köylüler, işlemlerin taraflara önceden bildirilmeden ve jandarma eşliğinde yürütüldüğünü belirterek tepki gösterdi.

İkizköylü yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada, devam eden davalara rağmen taşınmazların bedel tespitine ve fiili el koyma hazırlığına girişildiği belirtildi. Köylüler, sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede nöbet tuttuklarını duyurdu. Açıklamada, tarım arazileri üzerindeki müdahalelere karşı mücadele edileceği ifade edildi.

Milas’ta faaliyet gösteren Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin (YK Enerji), kömür madeni sahasını genişletme planı kapsamında Akbelen Ormanı çevresindeki bazı tarım arazileri için 10 Ocak 2026 tarihli acele kamulaştırma kararı alındı. Söz konusu karar; Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerinde bulunan toplam 679 parseli kapsıyordu. Acele kamulaştırma kararına karşı 96 yurttaş dava açmıştı. Açılan davada mahkeme, taşınmazlara ilişkin bilirkişi incelemesi başlattı. Ancak köylüler ve dava tarafları, keşif sürecinin kendilerine önceden bildirilmediğini savundu.

"KEŞİFLER, EL KOYMA İŞLEMİNİN HIZLANMASI DEMEK"

İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, keşif öncesinde ne kendisine ne avukatlara ne de davacı yurttaşlara bilgi verildiğini söyledi. Işık, bilirkişi heyetinin jandarma eşliğinde parsellere giderek inceleme yaptığını belirtti. Işık, “Bilirkişi heyeti jandarma eşliğinde parsellere gelip inceleme gerçekleştiriyor. Bu keşiflerin yapılması demek, el koyma işleminin hızlanması demek” dedi.

Işık, acele kamulaştırma kararına ilişkin davaların Danıştay’da, ilgili torba yasaya karşı yapılan başvurunun ise Anayasa Mahkemesi’nde sürdüğünü belirtti. Işık, “Danıştay’da acele kamulaştırma iptal davalarımız, Anayasa Mahkemesi’nde torba yasa iptal davası sürerken buna izin vermeyeceğiz. Nöbetteyiz, keşif heyetini bekliyoruz. Keşfin yapılmasına engel olmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Işık ayrıca, “Yıllardır, haftalardır, aylardır bağırıyoruz; bu topraklardan, emek verdiğimiz, tarihimizle bağlı olduğumuz bu köyümüzden vazgeçmek istemiyoruz. Bu dayatmaya razı gelmeyeceğiz” diye konuştu.

"BİZDE VERİLECEK BİR AVUÇ TOPRAK YOK"

Bölge halkından bir yurttaş da kamulaştırma kararına tepki gösterdi. Araziler üzerinde hak sahiplerinin bilgisi olmadan işlem yapıldığını savundu. Yurttaş, “Bizim yerlerimiz kamulaştırıldı ama ne hakla kimsenin haberi olmadan şirket gelip yerlerimizi ölçüyor? Ben yerimden kalkmıyorum. Ben bir kez kalktım yerimden, bir kez daha kalkmak istemiyorum. Yeter. Ben göçebe kuşu muyum? Bizde verilecek bir avuç toprak yok. Bu toprak bize atalarımızdan kaldı. Biz karnımızı doyuramıyoruz. Bir ekmek alamıyoruz. Biz yerlerimizi vermiyoruz. Çekin elinizi üstümüzden” diye konuştu.

Bölge halkından bir başka yurttaş ise maden sahasındaki patlatmaların yaşam alanlarına kadar etki ettiğini söyledi. Yurttaş, “Ben burada duramıyorum. Geçen bir dinamit atıldı. Benim eşim rahatsız. Kalktı, ‘Deprem oldu’ dedi. Ben de ‘Deprem değil, dinamit’ dedim. Topraklarımızı vermek istemiyoruz. Ben dinamitten kımıldayamadım. Evim göçüyor, zeytinler tozun içinde kaldı. Yeter artık. Biz nereye gideceğiz topraklar alınınca?” dedi.