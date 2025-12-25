Akbelen’de zeytin ağacı kıyımına hazırlık

Haber Merkezi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen bölgesinde zeytinliklerin sökülmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Maden alanının dikenli tellerle çevrildiğini gören yurttaşlar ve çevre savunucuları, şirketin zeytin ağaçlarını yerinden sökmek için yaptığı çalışmalara tepki gösterdi.

Girişimin Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Zeytinliklerin korunması gerektiğini hatırlatan yurttaşlar, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil; bu toprakların hafızası, geçim kaynağı ve kültürel mirası olduğunu ifade etti. Tepkilerde, “Bu bir yatırım faaliyeti değil, açık bir talandır” denildi.

Akbelen’deki söküm hazırlıklarına karşı İkizköylüler yaptıkları açıklamada, sessiz kalmanın bu topraklara ihanet anlamına geldiği belirtilerek şu çağrıyı yaptı. “Birlikte durursak bu talanı durdurabiliriz” dedi. Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, çevre örgütleri ve yurttaşlar zeytinliklerin korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.