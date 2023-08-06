Akbelen’e gitmek isteyen yaşam savunucuları 3 noktada durduruldu

Akbelen Ormanı'ndaki "Büyük Buluşma" eylemine giden yurttaşlar, 3 noktada jandarma ve polis tarafından durduruldu.Yurttaşlardan biri jandarma görevlilerine "Gücünüz bize mi yetiyor? Biz bu ülkenin doğasını, toprağını, taşını, ağacını korumak için gidiyoruz. Bize engel oluyorsunuz burada. Ayıp" diyerek tepki gösterdi.

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç katliamına karşı direniş sürüyor.

24 Temmuz'da başlayan direnişin 16’ncı gününde yaşam savuncuları “Akbelen Büyük Buluşması" adı altında eylem gerçekleştirdi.

Ülkenin dört bir yanından yaşam savunucuları eylem için bölgeye geldi.

3 KEZ GBT İÇİN DURDURULDULAR

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek üzere "Büyük Buluşma”ya katılmak için İzmir'den Muğla'ya yola çıkan yurttaşlar, Milas'a 50 kilometre kala ve Milas'a girdikten sonra 3 çevirme noktasında durduruldu.

Milas'a girerken jandarmanın kontrol noktasından geçen yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Yurttaşlardan biri jandarma görevlilerine "Gücünüz bize mi yetiyor? Biz bu ülkenin doğasını, toprağını, taşını, ağacını korumak için gidiyoruz. Bize engel oluyorsunuz burada. Ayıp" dedi.

Milas'a girdikten sonra ise bu sefer de polisin çevirdiği yurttaşlara GBT kontrolü yapıldı. Bu kontrolden de geçen yurttaşlar bu sefer de şoförün evraklarının kontrol edilmesi için Milas Ören Yolu üzerinde durduruldu. Doğaseverler, bu kontrolün ardından yolculuklarına devam edebildi.

Ormanda eylem için bir araya gelen yurttaşlar, "Yurdunu, suyunu, ormanlarını seven buraya gelsin. Biz mücadeleden vazgeçmiyoruz, Akbelen Ormanı'nı koruyoruz" dediler.