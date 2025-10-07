Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 07.10.2025 14:36
Kaynak: DHA
Akbük Koyu'nda motoryat karaya oturdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde sabah saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli lodos nedeniyle, motoryat karaya oturdu.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 35 kilometreye ulaştı. Koyda açıkta demirli olan motoryat dalga ve kuvvetli lodos nedeniyle sürüklendi. Demir taradığı belirlenen motoryat, karaya oturdu. Yatta kimsenin bulunmadğı öğrenildi. (DHA)

