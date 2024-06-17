Akbük Plajı, işgale son verilerek ücretsiz hale getirildi

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bugün bölgede yapılan ortak çalışma ile işgale son verilerek halk plajı boşaltıldı. Ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük’te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak.

Güncel 17.06.2024 20:23 Giriş: 17.06.2024 20:23

Güncelleme: 17.06.2024 20:30 Kaynak: Haber Merkezi

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