Akbük Plajı'nın bir bölümü halka açıldı: Ücretsiz olacak

Menteşe Belediyesi, Akbük sahilinde halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin belirli bölümlerinin halka açıldığını açıkladı. Ayrıca Akbük sahilinde tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında araç girişi de yasaklandı.

Güncel 18.06.2024 09:56 Giriş: 18.06.2024 09:56

Güncelleme: 18.06.2024 09:58 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA