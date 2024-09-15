Akbük’te foseptik körfeze akıyor

Bahar GÖNÜL

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde çözülemeyen kanalizasyon sorunu deniz kirliliğine sebep oluyor.

14 yıldır kanalizasyon sorunu yaşadıklarını vurgulayan Akbük Çevre Bileşenleri’nden aktivist Serhat Özhan, “3 bin 500 yıl önce kentleşen bu bölgede altyapı ve kanalizasyon varken günümüzde yok” dedi.

Kanalizasyon sorununun denizi kirlettiği gibi sağlık sorunlarına da yol açacağına dikkat çeken Özhan, şöyle devam etti: “Bu durumda da konutlarda değil ama büyük sitelerde taşmalar oluyor. Onlar da atıklarını buldukları boş arazilere ya da yollara deşarj ediyorlar. Sağlık açısından problem yaratıyor. Sorunla ilgili resmi bir kurumla görüşemiyoruz çünkü bizi kabul etmiyorlar. Belediye her sene gelip bir açıklama yapıyor, yıl içerisinde bitireceğine dair ama bitmiyor. 2024 yılında foseptik boşaltamıyoruz.”

Özhan, turizm işletmelerinin deniz katliamı yaptıklarını belirterek, “Vahşi turizmcilik yapan otel işletmeleri soğuk suyumuzu ve Mavi Bayraklı Mandalya körfezimizi hiçbir kural tanımadan kirletip, körfezimizi katlediyor” dedi.