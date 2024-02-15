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Akçadağ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.02.2024 14:15
  • Giriş: 15.02.2024 14:15
  • Güncelleme: 15.02.2024 14:15
Kaynak: İHA
Akçadağ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.P. isimli şahsın silahla açılan ateş sonucu yaralanmış olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Yaralı M.P.’yi hastaneye kaldıran H.A. olduğu belirlenirken olayın zanlısının yakalanması için ise çalışma başlatıldı. 

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