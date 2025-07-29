Akçakale Belediyesi'nde işten çıkarma tehdidi

Urfa’nın Akçakale Belediyesi’nde işçilere yönelik baskı, tehdit ve hukuksuz uygulamalara tepki gösteren Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Temsilcisi Adem Şıltak, basın açıklamasında bulundu.

İşçilere sendika değişikliği dayatılarak işten çıkarmayla tehdit edildiği iddia edildi. Sendikanın iş yeri işyeri temsilcisinin gerekçesiz işten çıkarıldığı açıklandı. AKP’li Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın mevcut sendikalarından ayrılmaları için işçilere baskı uyguladığı ifade edildi.

Belediye-İş Sendikası Şanlıurfa Temsilcisi Şıltak, belediyenin emekçilere yönelik sistematik mobbing, maaş kesintileri, işten çıkarmalarla tehdit ve sendikal hakların gaspına yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Urfaekspres’te yer alan habere göre; basın açıklamasında konuşan Şıltak, “Bugünkü toplanmamız bir eylem değil, bir hak arayışıdır” diyerek emekçilerin maruz kaldığı baskılara karşı kararlı duruşlarını vurguladı. Akçakale Belediye Başkanı’nın göreve geldiği günden bu yana asli belediyecilik görevlerini bir kenara bırakıp, işçilerin kazanılmış haklarını tırpanlamaya çalıştığını ifade eden Şıltak, “Gariban işçinin maaşıyla uğraşmak, onu tehdit etmek, işten çıkarmakla sindirmeye çalışmak hangi vicdana sığar?” diye sordu.

İki ay önce imzalanan toplu iş sözleşmesiyle tüm tarafların anlaşmaya vardığını, sulh sağlandığını belirten Şıltak, sözleşme sonrası dahi hak kayıplarının devam ettiğini ve belediyenin verdiği sözleri hiçe saydığını belirtti. Eksik maaş ödemelerine rağmen defalarca yapılan uyarıların dikkate alınmadığını, bunun üzerine yasal süreç başlatıldığını aktaran Şıltak, “Çalışma Bakanlığı’ndan müfettiş istedik. Denetim yapılacak ama bu arada baskılar da artarak devam etti” dedi.

“SENDİKA DEĞİŞİKLİĞİYLE EMEKÇİYİ İTİBARSIZLAŞTIRDILAR”

En ağır suçlamalardan biri de işçilere sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapılması. Şıltak, işçilerin anayasal haklarını kullanarak üye oldukları Belediye-İş Sendikası’ndan zorla başka sendikalara geçirilmek istendiğini belirterek, “Bu bir itibarsızlaştırma ve açıkça hak gaspıdır. Kazanılmış hakları yok saymak isteyenler, işçiyi yalnızlaştırmaya çalışıyor” dedi.

Sendika temsilcisinin, önce rızası dışında başka birime gönderilmesine daha sonra ise hukuka aykırı şekilde işten çıkarılmasına tepki gösteren Şıltak “Arkadaşımız nasırlı elleriyle çöpte çalıştı, kimseyi kırmamak için razı geldi. Ama sonunda işten çıkarıldı. Bu yapılan zulümdür, hukuksuzluktur” ifadelerini kullandı.

“EMEKÇİ SUSMAYACAK, HAKKINI ARAMAYA DEVAM EDECEK”

Şıltak, “İşimizi istiyoruz. Haklarımızı geri istiyoruz. Hukuk ve sözleşme tanımayan bu zihniyete karşı mücadelemiz sürecek” dedi.