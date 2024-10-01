Akçakoca'da dalga boyu 3 metreyi aştı: Balıkçılar denize açılmadı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde rüzgar ve yağış sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar Karadeniz’de dalga boyu 3 metreyi aştı.

Balıkçı Eyüp Özbaş, "Bu akşam havanın biraz eseceği söyleniyor ama hava açıktan geçiş yapıyor. Böyle devam ederse çok iyi. Avlanma yok şu an. Perşembe gününden sonra hava netleşiyor" ifadelerini kullandı.