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Akçakoca'da dalga boyu 3 metreyi aştı: Balıkçılar denize açılmadı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağışla birlikte Karadeniz’de 3 metreyi geçen dalgalar oluştu. Denizdeki fırtına ve yağış nedeniyle ise balıkçılar denize açılmadı.

Güncel
  • 01.10.2024 11:50
  • Giriş: 01.10.2024 11:50
  • Güncelleme: 01.10.2024 11:52
Kaynak: iHA
Akçakoca'da dalga boyu 3 metreyi aştı: Balıkçılar denize açılmadı
Fotoğraf: İHA

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde rüzgar ve yağış sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar Karadeniz’de dalga boyu 3 metreyi aştı.

Balıkçı Eyüp Özbaş, "Bu akşam havanın biraz eseceği söyleniyor ama hava açıktan geçiş yapıyor. Böyle devam ederse çok iyi. Avlanma yok şu an. Perşembe gününden sonra hava netleşiyor" ifadelerini kullandı.

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